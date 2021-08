Signa (Firenze), 6 agosto 2021 - Vasto incendio al Parco dei Renai, nel territorio comunale di Signa. Le fiamme hanno attaccato la vegetazione in zona Viaccia. Immediato l'allarme dato dalla gente della zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco con anche un elicottero del nucleo di Arezzo, che ha effettuato diversi lanci di acqua. In azione anche la Pubblica Assistenza di Signa con le sue guardie antincendio.

Per i vigili del fuoco sono intervenuti gli operatori del comando di Firenze. L'incendio è localizzato precisamente sull'argine del Bisenzio, in via Argine Strada. A bruciare sono soprattutto sterpaglie.

"Le nostre squadre antincendio - dicono proprio dalla Pubblica Assistenza di Signa - stanno operando nel Parco dei Renai, zona Viaccia, per contrastare un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie. Sul posto stanno operando numerose squadre di vigili del fuoco".

© Riproduzione riservata