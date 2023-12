Fiamme sotto il loggiato dell'Istituto degli Innocenti. Scattano le indagini

Firenze, 6 dicembre 2023 – Momenti di paura in pieno centro a Firenze. Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Firenze è stata allertata ed è intervenuta oggi pomeriggio, 6 dicembre, in piazza Santissima Annunziata, dove era stato segnalato un incendio. A prendere fuoco era stata una coperta, proprio sotto il loggiato dell'Istituto degli Innocenti. L’intervento dei carabinieri è avvenuto quando erano le ore 16 circa. L'evento, che ha causato il lieve annerimento di un muro dello storico edificio, è in fase di ricostruzione.

Gli inquirenti sono al lavoro per risalire alle cause esatte che hanno dato origine al rogo. Allo stato attuale non si ha concretezza di come e da cosa si siano scaturite le fiamme e quella coperta a chi appartenga. In particolare, dalle indagini condotte dai carabinieri, non sono al momento emersi elementi per attribuire la responsabilità del gesto ad alcuno. Sono tuttavia in corso di acquisizione le immagini delle videocamere cittadine, le forze dell’ordine le stanno visionando per capire cosa realmente sia successo nel pomeriggio.