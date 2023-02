Incendio nella notte in un piazzale. Distrutti due furgoni e un’auto

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Firenze, che alle 21 e 10 di ieri sera sono intervenuti nel territorio di Lastra a Signa. Gli uomini del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale, sono stati infatti chiamati in corso Alessandro Manzoni, dove era in corso un importante incendio.

Il rogo si era sviluppato in un piazzale interno, accessibile dal garage di un edificio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, le fiamme si erano estese a due furgoni, a un’autovettura e alla tettoia del rimessaggio. Complesse le operazioni di spegnimento, che hanno richiesto l’intervento di due squadre e quattro automezzi dei pompieri.

Spento l’incendio, le operazioni sono andate avanti con gli interventi di bonifica e di eliminazione del materiale presente all’interno dei furgoni. Restano intanto da verificare le cause del rogo, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte dei vigili del fuoco.