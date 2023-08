Incendio nel bosco di Marradi: fiamme difficili da domare

Ieri pomeriggio a Marradi un incendio boschivo ha interessato la zona tra la frazione di Lutirano e la località Gamogna, nei cui boschi sorge l’antico eremo. L’allarme è scattato nel primissimo pomeriggio e sul posto si sono diretti vigili del fuoco da Modigliana, da Borgo San Lorenzo e da Rocca San Casciano. Le fiamme hanno interessato circa un ettaro e mezzo di superficie boscata e per le operazioni di spegnimento ha lavorato a lungo anche un elicottero antincendio. Mentre in serata, quando era attivo ancora un fronte di circa 50 metri, è stato richiesto l’intervento di un secondo mezzo aereo. La situazione è stata seguita con apprensione anche dal sindaco, Tommaso Triberti. Impossibile, infatti, non ricordare quanto accadde nel 2017, quando le fiamme divorarono 15 ettari di bosco e dall’eremo furono evacuate le suore e 150 scout.

