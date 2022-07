Firenze, 22 luglio 2022 - Nuovo fronte del fuoco, stavolta in Mugello, in questa estate drammatica dal punto di vista degli incendi. A segnalarlo è il presidente della Toscana, Eugenio Giani sui suoi canali social. "Non c'è pace per il nostro sistema regionale antincendio - dice Giani - Nel Mugello le fiamme stanno percorrendo una pineta nel comune di Scarperia e San Piero, in azione tre elicotteri regionali e numerose squadre da terra".