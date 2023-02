Incendio in via Maggio: palazzo evacuato e strada chiusa

Vigili del fuoco in azione (Foto di repertorio)

Firenze, 22 febbraio 2023 – Fiamme in via Maggio, chiusa la strada. I vigili del fuoco del comando centrale, sono intervenuti alle 15.40 per l’incendio che ha coinvolto un’abitazione al terzo piano di un condominio nella centralissima strada.

L’immobile è stato evacuato, anche a causa del fumo, mentre il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a domare le fiamme anche con l’aiuto di un’autoscala. Non si segnalano persone coinvolte.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la circolazione su via Maggio.