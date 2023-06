Incendio in parcheggio privato a Firenze, 4 auto e 3 motorini carbonizzati o danneggiati

Quattro auto e tre motorini carbonizzati o danneggiati – secondo i Vigili del Fuoco – in seguito a un incendio intorno alla mezzanotte in un parcheggio privato quasi adiacente a villettine a schiera in via del Palagetto, sulla collina dell’Apparita, Bagno a Ripoli. Le fiamme hanno attaccato anche una tettoia semidistrutta. L’incendio non si è propagato alle vicine abitazioni. Stava però per attaccare un pino e altra vegetazione. Fuoco spento dai pompieri di Pontassieve e di Firenze intervenuti con due squadre e autobotte. Da accertare la dolosità dell’incendio: possibile, probabile. Tra i mezzi bruciati peraltro nessuno sarebbe elettrico. Sono di un solo proprietario. Qualcuno in zona alle 23.45 ha sentito botti provenire dalla zona del rogo. Quindi le fiamme. Sulle cause no comment di Pompieri e Carabinieri anche in relazione a un ipotetico fattore accidentale.

La tettoia del parcheggio privato è ad altezza sede stradale: facile, per esempio, cospargerla di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I tizzoni di legno e il materiale spugnoso non ignifugo di cui si componeva la tettoia potrebbero essere poi caduti sui mezzi sottostanti, bruciandoli. O superate le recinzioni che delimitano la proprietà qualcuno avrebbe incendiare auto e ciclomotori. Accertamenti per individuare eventuali moventi del rogo.

g.sp.