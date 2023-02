Incendio in casa a Pontassieve, donna intossicata

Incendio di Pontassieve, un vigile del fuoco dentro l'appartamento

Pontassieve (Firenze), 18 febbraio 2023 – Paura a Pontassieve per l’incendio di un appartamento con due donne salvate. Sono stati i vigili del fuoco di Pontassieve a intervenire intorno alle 15.20 in via Matteotti, chiamati dalla gente della zona.

Un’abitazione stava andando a fuoco. Due le donne evacuate che si trovavano ai piani superiori. Una di loro, che inalato fumo, è stata accompagnata in ospedale per controlli con un’ambulanza del 118.

La squadra intervenuta ha poi spento le fiamme. Quindi è iniziata la bonifica. C’è stata una verifica sulla stabilità delle strutture e per l’appartamento è stata dichiarata l’inagibilità. Non si registrano persone ferite. E’ intervenuto anche un mezzo della Croce Rossa di Pontassieve.