Incendio in appartamento Intossicata una donna

Dopo l’incendio di lunedì mattina in via una palazzina di via Bolognese, con evacuazione dello stabile, nuovi attimi di tensione, questa volta a Campo di Marte, nella tarda mattinata di ieri a causa di un altro incendio scoppiato in un appartamento in via Ciro Menotti, in un condominio di tre piani fuori terra. A differenza di due giorni prima, una donna di 65 anni è rimasta lievemente intossicata. Richiesto il 118. Causa del rogo in via d’accertamento. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala ed altri mezzi: hanno spento l’incendio nell’appartamento sotto il livello strada e tenuto la situazione sempre sotto controllo. Sul posto anche autoscala, autobotte e carro aria.

Gli incendi in casa sono in genere causati da oggetti infiammabili posti vicino a fonti di calore, da apparecchi elettrici che vanno in corto circuito, da stufe, da caldaie, da caminetti, o da semplici mozziconi di sigaretta lasciati accesi e che attaccano oggetti o tessuti infiammabili.. Spesso la causa di un incendio domestico è dovuta ad errori o distrazioni. Occorre osservare regole di prevenzione.

Le più efficaci: controlli periodici di impianto elettrico; caldaia, stufe eo altri generatori di calore; sistema di climatizzazione; caminetto e canna fumaria; forno, fornelli e altri elementi della cucina. Non sovraccaricare l’impianto elettrico con doppie prese, ciabatte, prolunghe; non ’strozzare’ i cavi facendoli passare sotto porte, finestre, mobili pesanti; riconoscere liquidi e oggetti infiammabili di norma in casa, pure libri, giornali, olio per friggere, strofinacci; tenere custoditi camino e pentole, padelle e altri utensili quando sono sopra fuochi o fornelli accesi; controllare che i tubi del gas dentro la cucina e lungo la facciata del palazzo siano integri; verificare che non ci siano tagli, strappi o danni sui cavi di alimentazione di elettrodomestici, hi-fi ed utensili elettrici; tenere prese elettriche e utensili lontane dai rubinetti; non tenere in stand by hi-fi e altre apparecchiature elettriche quando non sono utilizzate; non fumare in stato di sonnolenza o c’è il rischio di addormentarsi. Il rischio zero non esiste: opportuno installare un impianto di rivelazione di fumo, meglio se messo in rete e gestibile tramite smartphone.

g. sp.