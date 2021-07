Firenze, 10 luglio 2021 - Parte il cantiere per la realizzazione di un punto vendita temporaneo nello spazio del parcheggio del supermercato Coop.fi di Ponte a Greve, chiuso a causa dell'incendio del 3 giugno scorso. Il supermercato temporaneo, spiega una nota, avrà una superficie di 1.500 mq, e sarà realizzato sotto una tensostruttura che occuperà lo spazio del parcheggio laterale (verso via del Roncolino) e comprenderà tutti i reparti, compreso il banco per gastronomia, forneria e carni.

L'inaugurazione è prevista per la fine del mese di luglio. Accanto al corpo principale la Cooperativa realizzerà una struttura più piccola che ospiterà i servizi al cliente. Intanto, fa sapere la nota, procedono i lavori per il ripristino del supermercato e della galleria interna al centro. Di quest'ultima, dopo una prima parziale verifica, l'azienda stima di programmarne la riapertura dalla seconda metà di settembre. Tempi invece più lunghi per la ricostruzione del punto vendita Coop.Fi e dei pochi locali in galleria più seriamente danneggiati.

«Oggi presentiamo alla città il progetto di un supermercato 'sotto la tendà - ha detto il presidente del Consiglio di sorveglianza Daniela Mori -. Sarà una struttura innovativa e temporanea, è la nostra risposta ai numerosissimi soci e clienti che si uniti a noi nel momento del rogo del Centro di Ponte a Greve. Il prossimo appuntamento è per l'inaugurazione del nuovo punto vendita, mentre continuano i lavori per ripristinare il supermercato e la galleria nel centro commerciale». «Come amministrazione comunale siamo al fianco della cooperativa - ha detto l'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re - per accompagnarla verso la ricostruzione del centro di Ponte a Greve, che rappresenta un punto di riferimento importante non solo per il quartiere ma per tutta la città e per il limitrofo comune di Scandicci».