Fumo e fiamme in un cantiere del centro, scatta la denuncia

Polizia municipale (New Press Photo)

Firenze, 17 febbraio 2023 – Hanno visto uscire del fumo da una finestra al piano terreno e sono subito intervenuti scongiurando il peggio. Si tratta di due agenti del Reparto Zona Centrale della Polizia Municipale. L’episodio risale a ieri pomeriggio. Intorno alle 15 i due agenti stavano camminando in una strada del centro quando hanno notato del fumo uscire da una finestra laterale di un immobile posto al piano terreno che un tempo ospitava un ristorante. Mentre la centrale operativa allertava i Vigili del Fuoco e il 118, gli agenti hanno cercato di aprire uno dei portoni che però risultava chiuso per assicurarsi che all’interno non ci fossero persone in pericolo: si sentiva infatti distintamente lo scoppiettare del legno che ardeva.

Alla fine, uno dei portoni è stato aperto: all’interno era presente un 43enne straniero impegnato in lavori edili. Dai successivi accertamenti è emerso che sarebbe stato lui a provocare l’incendio dando fuoco a legno di risulta. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e dalle loro verifiche non sono stati riscontrati danni strutturali all'immobile. L’uomo, visitato dal personale del 118, non ha avuto conseguenze dal punto di vista della salute. Per lui è invece scattata la denuncia per il reato di incendio colposo. Il proprietario dell’immobile attualmente fuori Firenze ha inviato sul posto una persona di sua fiducia per le procedure del caso. La Polizia Municipale sta effettuando accertamenti sui lavori edili in corso all’immobile