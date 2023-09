Incendio boschivo a Greve in Chianti: multa di 240 euro

Segnalazione all’autorità giudiziaria e multa di 240 euro. È quanto è stato inflitto ad un cittadino che per bruciare alcuni residui vegetali aveva provocato un incendio classificato come "boschivo" in quanto scaturito in un terreno agricolo posto ad una distanza inferiore a 50 metri da un bosco. L’incendio era scoppiato in località CasalbelvederePetriolo, nel Comune di Greve in Chianti. Ad individuare l’uomo sono stati i militari del Nucleo carabinieri forestali di Figline e Incisa Valdarno.