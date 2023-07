Incendio alle Cascine, Una Realtà di Degrado Ignorata

Erika

Pontini

ultimo specchio del degrado della città, l’incendio alle scuderie dell’ippodromo delle Cascine, o di ciò che rimane di quell’epoca dorata, sarebbe stato liquidato con una breve in cronaca. Un po’ di fumo, qualche vecchio muro scolorito, annerito più del solito, e non oltre. Ma il fuoco domato dai pompieri in quella stamberga, saltuariamente occupata da disperati e delinquenti (o entrambi), arriva quando sugli edifici abbandonati e occupati il nervo dei fiorentini è scoperto mai come ora. Verrebbe da chiedersi: ma sul serio ci si è accorti solo oggi di quanto accade?