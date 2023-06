Incendio all'azienda Artigiana Modelli di Signa, danni ingenti e intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme e paura nella notte a Signa per un incendio divampato all’interno dell’azienda Artigiana Modelli di via dei Colli. In base ai primi accertamenti, il rogo sarebbe divampato intorno alle 23, estendendosi rapidamente ai macchinari e ai materiali, in particolare truciolati in legno. L’allarme è stato immediato e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, arrivati con numerose squadre, sono giunti anche i carabinieri della stazione e della compagnia di Signa. Il lavoro dei pompieri è proseguito fino alle 4 della notte e ha permesso di limitare i danni all’interno dell’azienda, che sono stati comunque ingenti. In via dei Colli sono intervenuti anche il sindaco Giampiero Fossi e il responsabile comunale della protezione civile, Alessandro Minucci, che ha poi seguito le operazioni di spegnimento fino alla loro conclusione. "Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha bloccato subito un pericoloso sviluppo – ha spiegato il sindaco, Giampiero Fossi -. L’area è stata messa in sicurezza e i locali sono stati dichiarati inagibili. Un forte ringraziamento ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla Misericordia e alla nostra Protezione civile". Secondo le prime ipotesi, ancora da verificare, il rogo potrebbe essere divampato a causa di un corto circuito.

Lisa Ciardi