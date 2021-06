Firenze, 25 giugno 2021 - Intorno alle 18.30, per un incendio di un mezzo pesante all'interno di una galleria ancora nel territorio bolognese, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, è stato chiuso, sulla Variante di valico dell'Autostrada A1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con la A1 e Badia della Direttissima in direzione di Firenze. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale di Autostrade per l'Italia. Il camion trasporta generi alimentari. Si registrano al momento code e rallentamenti.

E' stato chiuso il tratto sulla Direttissima tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze. Chi viaggia in direzione sud può in alternativa percorrere la A1 Panoramica. Al momento si registrano 12 km di coda a partire da Sasso Marconi. In alternativa, per le lunghe percorrenze, Autostrade consiglia la A15 Parma-La Spezia, successivamente la A12 Genova-Rosignano in direzione Pisa, la A11 Firenze-Pisa nord direzione Firenze con rientro in A1. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e i mezzi di soccorso.