Fiesole (Firenze), 27 maggio 2019 - Incendio in un'abitazione nel Comune di Fiesole, in via Aretina. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Pontassieve.

L'incendio ha coinvolto anche una bombola di gpl che prima dell'arrivo della squadra VF era stata portata fuori dall'abitazione da un ex vigile del fuoco di passaggio. La squadra dei vigili del fuoco, oltre ad estinguere l'incendio, ha provveduto a far uscire dall'abitazione una signora anziana, per poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118.