Pontassieve, dà fuoco al suo appartamento: arrestato. Intossicato un anziano

Pontassieve (Firenze), 20 febbraio 2023 – Nel tardo pomeriggio di sabato 18 febbraio i carabinieri hanno tratto in arresto un 49enne del posto per incendio aggravato. L'uomo, invalido e già da tempo in cura per problemi psichiatrici, aveva incendiato alcuni indumenti e della carta all'interno della propria abitazione, al primo piano di un condominio su tre livelli. L'immediato allarme dato dagli altri residenti del palazzo ha consentito ai Vigili del fuoco di domare rapidamente le fiamme, limitate al solo appartamento da cui erano divampate, che è stato dichiarato inagibile.

Solo una persona anziana, abitante all'ultimo piano dell'immobile, è stata precauzionalmente portata in ospedale per aver inalato dei fumi. L'uomo, che si era allontanato dopo aver appiccato l'incendio, è stato individuato dagli operanti mentre era seduto tranquillamente su una panchina; su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, egli è stato messo agli arresti domiciliari presso una struttura assistenziale del capoluogo.