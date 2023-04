Incendi boschivi, partono gli interventi per diminuire il rischio

L’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve ha iniziato i primi interventi a Santa Brigida per creare delle zone a minor densità di vegetazione con l’obiettivo di mitigare e ridurre il rischio di incendio boschivo e consentire, allo stesso tempo, un intervento di spegnimento in condizioni di sicurezza in caso di eventuali incendi. Gli interventi che saranno eseguiti, finanziati dalla Regione Toscana, sono previsti dal Piano di Prevenzione Specifico AIB approvato nel 2020 e nato dallo studio degli incendi pregressi e delle condizioni meteo locali, tramite rilievi della vegetazione e delle sue caratteristiche. Le prime azioni saranno effettuate a Santa Brigida in tre aree già identificate; la prima in prossimità alla ex pensione San Vincenzo, poco prima dell’ingresso del paese provenendo da via del Trebbio, la seconda lungo la strada che porta alla cava e, infine, a valle del paese. In queste aree interverranno – con operazioni di ripulitura, diradamento, rimozione di piante morte, malate o in fase deperimento e rimozione rami secchi – gli operai forestali dell’Unione di Comuni coadiuvati da una ditta specializzata. La fascia di protezione creata dovrà garantire condizioni maggiori di sicurezza per le persone e per le infrastrutture presenti. L’obiettivo a lungo termine è quello di ottenere una sostituzione di specie, favorendo l’alto fusto di latifoglie a minor grado di infiammabilità. Leonardo Bartoletti