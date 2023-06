Incappucciato aggredisce anziano

Stava lavorando nell’orto sotto casa, a Pian di San Bartolo, quando è stato aggredito alle spalle da un uomo a volto coperto, che lo ha minacciato con un oggetto metallico per farsi consegnare il portafoglio. La vittima, credendo che quello puntato alla gola fosse un coltello, inizialmente non ha reagito ma quando ha visto che era una chiave inglese, si è ribellato e ne è nata una colluttazione. Le grida della moglie hanno attirato l’attenzione dei vicini, il cui intervento è stato determinante per immobilizzare il malvivente fino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Fiesole. A finire in manette è stato un 43enne fiorentino, già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta in un campo in via degli Ulivi di proprietà della vittima, un 75enne che abita , accanto alla figlia che era in casa con due nipotini e che ha chiamato le forze dell’ordine. Sebbene immobilizzato a terra , il malvivente era in evidente stato di alterazione psicofisica, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 , che lo hanno sedato. Gli esami medici hanno accertato un’intossicazione da alcol e stupefacenti. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata. D.G.