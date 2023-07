InCanto, Una giornata per ricordare Marcello Colasurdo con gli E Zezi Gruppo Operaio Una giornata in memoria di Marcello Colasurdo, voce degli E Zezi-Gruppo Operaio di Pomigliano d'Arco per 18 anni, con proiezione del documentario "Almeno i nomi" e concerto gratuito. A Villa San Lorenzo al Prato a Sesto Fiorentino, nell'ambito della rassegna InCanto.