"Inaugurazione della Casa della Memoria di Franco e Lidia Luciani" Domani (ore 10.30) in via Niccolò da Uzzano 11 a Firenze si inaugura la Casa della Memoria di Franco e Lidia Luciani, un luogo di arte e memoria che custodisce una preziosa collezione. Per visitare, prenotare chiamando i numeri 349.7235906 o 347.1982986.