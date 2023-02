Inaugurazione col corteo delle bande toscane Via agli abbonamenti

Per festeggiare l’inaugurazione del Festival, il 23 aprile è stato varato il progetto "Ben venga il Maggio! Musica nella città". Firenze sarà invasa dalle bande toscane che si dopo aver percorso le piazze del centro della città; si riuniranno al tramonto davanti al Teatro del Maggio. Per bambini, scuole e famiglie, Venti Lucenti con Manu Lalli metterà in scena "La Historia de Carmen", dall’opera di Bizet dall’1 al 7 giugno. In maggio è previsto un convegno internazionale "La fiamma possente", a cura di Giancarlo Landini e Giovanni Vitali, dedicato a Maria Callas. Ma prima dell’inizio del Festival, Pereira annuncia una recita di Traviata in più (il 30 marzo) e un grande concerto (il 1 aprile) che riporta sul podio Daniel Barenboim con la Quinta e la Sesta sinfonia di Beethoven. "Rispetto al primo quadrimestre del 2022 – afferma - quest’anno gli spettatori paganti sono quadruplicati, e anche un titolo insidioso come Doktor Faust in scena in questi giorni ha ottenuto un consenso più che lusinghiero. Contiamo di proseguire su questa scia per tutto il 2023". Al pubblico saranno offerte quattro formule di abbonamento declinate sui tre turni, A, B e Matinée: un abbonamento complessivo alle cinque opere e agli otto concerti, un abbonamento solo per le cinque opere, uno solo per gli otto concerti e uno per il ciclo Mehta-Mozart con le tre opere della trilogia.

C.C.