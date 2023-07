Inaugurazione Biblioteca negli ex macelli

di Manuela Plastina

La nuova biblioteca di Incisa nasce con un omaggio a chi non c’è più: il giardino attorno alla bella struttura che ha preso il posto degli ex macelli abbandonati da anni, è intitolato a Gabriella Operi, dipendente comunale che sognava di dare una nuova collocazione alla preziosa biblioteca.

"Gabriella è parte attiva di questo progetto – ha sottolineato il sindaco Giulia Mugnai -. Tramite lei ricordiamo tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo sogno". Il nome della biblioteca, anche nella nuova bella sede, non cambia: è intitolata a Gilberto Rovai, scrittore incisano ucciso a 38 anni dalla Nf2. E non a caso Gilberto Rovai è il nome del docente di educazione fisica di "Ti amo in tutte le lingue del mondo": e infatti Leonardo Pieraccioni ha voluto rendere omaggio all’amico perduto, per poi contribuire alla raccolta per la ricerca sulla neurofibromatosi.

Pieraccioni stesso ha mandato un suo videomessaggio di saluto, partecipando così virtualmente al taglio del nastro della biblioteca nell’area tra via Dante e via Mazzanti. Presente, oltre alla giunta di Figline Incisa e a tanti cittadini, anche il presidente della Toscana Eugenio Giani. Dalla Regione sono infatti arrivati 214mila degli 800mila euro serviti per la costruzione ex novo dei suoi 300 metri quadrati del colorato edificio che ospita un locale per l’accoglienza degli utenti, la sala ragazzi sul retro, la sala lettura grande, un’aula adatta allo studio e alla consultazione dei volumi, un’area polivalente per ospitare incontri e laboratori.

Grazie a un impianto fotovoltaico e una pompa di calore, viene coperto il 50% del fabbisogno energetico, oltre al taglio dei costi dopo aver lasciato i locali in affitto di piazza Parri. L’inaugurazione è stata una grande festa con l’incontro col giornalista e critico letterario Piero Dorfles e un evento su Petrarca, attività anche per i bimbi, mentre all’esterno c’era il food truck e il concerto "Tea for Three Swing Quartet" oltre a un laboratorio di circo. Ai partecipanti è stato donato il "kit del lettore" per ricordare la nascita della nuova biblioteca Rovai.