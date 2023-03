Inaugurato l’impianto di illuminazione a Rinaldi: il primo di una serie

Inaugurazione ieri mattina per il nuovo impianto di pubblica illuminazione a Rinaldi. Era presente il sindaco Fallani che ha presenziato all’accensione dei punti luce con una chiosa di non poco conto. "Accanto a questo nuovo impianto – ha detto Sandro Fallani – che porta una illuminazione adeguata e ambientalmente sostenibile in collina c’è una soddisfazione che può sembrare secondaria, ma che per me non lo è; il personale dell’impresa al lavoro, ci racconta di un’accoglienza esemplare da parte dei residenti della zona: offerte di acqua e caffè non mancano mai".

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, i nuovi sostegni portano un maggior comfort visivo, un minor consumo energetico e quindi meno emissioni in atmosfera, una riduzione anche dell’inquinamento luminoso. Saranno 126 i nuovi punti luce installati. I lampioni sono grigio antracite, riposizionati sui marciapedi rispetto ai vecchi che ostacolavano il passaggio ai pedoni.

I pali lungo le strade sono a sicurezza passiva, progettati per ridurre al massimo le lesioni alle persone coinvolte in eventuali incidenti contro i sostegni.

Ma non sono pochi quelli che rimpiangono i vecchi pali in ghisa, che nei giorni scorsi sono stati accatastati in un terreno libero della zona collinare. In diversi tra i residenti si sono chiesti che fine faranno; non manca chi vorrebbe adottarli per salvarli dalla rottamazione. Dopo Rinaldi i cantieri che si spostano su via San Martino alla Palma dove saranno installati i primi 35 lampioni, per poi spostarsi nell’abitato della frazione collinare e infine a Mosciano dove sono previsti 15 nuovi lampioni.