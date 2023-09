Inaugurato il nuovo stadio Pianigiani: "Servirà per promuovere il calcio"

Lo stadio comunale Pianigiani di Tavarnelle apre le porte. L’impianto è stato inaugurato ieri alla presenza di quasi 700 persone di cui 270 atleti. Un intervento da 630mila euro con i lavori che hanno permesso un cambiamento rilevante della struttura sportiva che ha aumentato la propria capienza per arrivare a oltre 1.500 posti a sedere. Oltre a migliorare l’efficienza energetica e l’adeguamento alle norme. Il presidente del San Donato Tavarnelle Calcio, Andrea Bacci, ha apprezzato la sinergia con l’amministrazione comunale: "Abbiamo lavorato in tempi molto stretti per poter riuscire ad avere uno stadio all’altezza della categoria che l’anno scorso abbiamo disputato. Questo è un ulteriore passo in avanti per la nostra società che è a lavoro per riprogrammare il futuro. Senza dimenticare che sono in corso i lavori a San Donato in Poggio per la realizzazione di un campo in erba sintetica".

Per il manto sintetico il Comune investirà un milione di euro. La serata è stata l’occasione per presentare le squadre di una società che conta 300 tesserati. "Le strutture sono fondamentali per poter fare e promuovere calcio", ha concluso Bacci.

Come spiega il sindaco David Baroncelli "in otto mesi abbiamo realizzato un nuovo settore e una tribuna, destinata alla tifoseria ospite, un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza, l’adeguamento del pubblico spettacolo anche in notturna". All’inaugurazione erano presenti anche due tifosi d’oltreconfine del San Donato Tavarnelle. Dopo Jedd Cooley, tifoso inglese che ha scoperto i giallo blu tramite il video gioco Football Manager e che si era recato a Montevarchi l’anno scorso per assistere alla sfida in Lega Pro contro il Siena, adesso sono due giovanissimi supporters dell’Olympique Marseille a scegliere i colori chiantigiani. Si tratta di Camille e Costantin, giovani francesi che hanno scoperto la squadra in rete, trovandosi in vacanza in Italia.

Andrea Settefonti