Inaugurata la Nuova Sede del Circolo San Lorenzo del PD Fiorentino, Una Comunità Inclusiva Il Pd di Firenze inaugura oggi un nuovo circolo in via San Zanobi 18r, per coinvolgere cittadini e offrire servizi come orientamento legale, sostegno scolastico e linguistico. Un circolo inclusivo per la comunità LGBTQIA+.