Inaugura campo di tiro con l’arco

Per gli appassionati o semplicemente curiosi, da oggi c’è un nuovo campo di tiro con l’arco a Incisa: lo inaugurano "I Diavoli di Annibale", associazione che si dedica proprio a questo sport e che per l’occasione organizza un open day. Tutti possono mettersi alla prova con arco e paglione: basta avere compiuto i 10 anni per potersi armare di frecce e tentare di andare a bersaglio. L’apertura libera sul nuovo campo di tiro con l’arco si terrà oggi dalle 15 alle 19 in via 8 Marzo a Incisa, in località Fresco Castello, nella sede dell’associazione dilettantistica e culturale. Per informazioni sull’open day o sulle attività del centro, è possibile scrivere una mail a [email protected] o mandare un messaggio whatsapp al 334.1372342. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune nell’ambito del progetto "Sport e opportunità di salute".