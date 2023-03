Inarrivabile Morandi, la musica senza età

di Andrea Spinelli

"Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle, che in cielo risplendono tremule come fiammelle…" canticchia Gianni Morandi, chiedendo indietro a Carlo Buti un po’ dell’anima toscana che si porta dentro da sempre. "Sono nato sul confine tra la provincia di Bologna e quella di Firenze, praticamente sul passo della Futa; metà dei miei compaesani tifava per i Viola e metà per i Rossoblù e bastava fare pochi metri in una direzione o nell’altra per sentire il dialetto cambiare".

È col cuore in bilico, quindi, che l’idolo di Monghidoro approda stasera al Mandela Forum col suo “Go Gianni Go!”, tour che gli restituisce le arene per navigare sull’onda dei due Sanremo affrontati nei panni di concorrente e co-conduttore e dell’album “Evviva!”, trentasettesimo capitolo di una discografia varata nel ’62, uscito due settimane fa.

Una maratona lunga sessant’anni che la presenza di Jovanotti alla data zero in quel di Rimini accende di aspettative per un possibile duetto su “Apri tutte le porte” come già accaduto, fra l’altro, in estate sui palchi del Jova Beach Party.

O anche nella stessa “Evviva!” come accade nel nuovo album. Ma in qualche tappa del “Go Gianni Go!” potrebbe esserci pure Sangiovanni, come accaduto a Milano, per (ri)cantare assieme la versione di “Fatti mandare dalla mamma” prodotta da Shablo presentata assieme al Festival un mese fa.

"Gianni Cash", come lo chiama Jovanotti, assicura di essere il primo a sorprendersi della risposta del pubblico a questa sua rentrée nelle arene, perché "a settantotto anni non me lo sarei mai immaginato, non sono mica una rockstar".

Il repertorio non manca di certo. "Tra il 1962 e il 2023 ho inciso circa 540 canzoni… tranquilli, non le farò tutte, ma solo quelle in cui mi ritrovo di più e che non possono mancare". Dopo aver giocato “in casa” per trentasei notti sul palco del Teatro Duse di Bologna affiancato solo da un chitarrista e da un pianista, Morandi dice di aver cercato per i palazzi dello sport una dimensione molto diversa reclutando una band di tredici elementi diretta dal chitarrista Luca Colombo. Tutto per dare vita a un viaggio che dalle hit di “Evviva!” porta al tripudio delle sempiterne “In ginocchio da te”, “Uno su mille”, “Andavo a Cento all’ora”, “Si può dare di più” senza tralasciare un pensiero per il Dalla di “Futura” e “Caruso” (come accaduto pure al Festival).

"Quelle canzoni di Lucio le ho sempre cantate, solo che se lo fai a Sanremo tutto diventa enorme" ammette, sottolineando come il cantautore bolognese abbia rappresentato una costante della sua vita. "All’inizio Dalla fece una grande fatica ad emergere, ricordo ancora quel Cantagiro in cui io finii primo nel girone A e lui ultimo in quello B. Dopo una quindicina d’anni, però, i ruoli si invertirono perché io diventai uno degli ultimi e lui uno dei primi, dei più importanti. Pure nella musica le cose vanno così".

E a un Al Bano mortificatissimo dal fatto che gl’impegni estivi di Massimo Ranieri impediscano il tour a tre vagheggiato in diretta tv proprio davanti alle telecamere di Sanremo manda a dire di non prendersela perché ci sarà tempo. "In fondo – conclude co, suo solito, inesguagliabile sorriso – noi siamo ancora giovani".