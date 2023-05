in vista dello sciopero

"Ci dispiace per il disagio che creiamo alle famiglie, ma è l’unico modo per ottenere risposte e soluzioni". I lavoratori dell’istituto Caponnetto scrivono un’accorata lettera ai genitori degli studenti delle 7 scuole delle frazioni di Bagno a Ripoli per spiegare loro i motivi che hanno portato a proclamare lo sciopero del 10 maggio. La fuga un mese fa di due bambini di 7 anni dalla scuola Marconi di Grassina, ha portato alla luce un problema che la Rsu, i sindacati e anche la dirigente scolastica avevano sollevato da tempo: la mancanza cronica di personale Ata. Venti custodi per 7 plessi scolastici, di cui solo 5 nella vasta Marconi, sono troppo pochi per poter garantire servizi e sicurezza. Lo stato di agitazione proclamato dai rappresentanti sindacali, non ha portato ad alcuna risposta concreta da parte dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, a cui spetta l’assegnazione del personale. Docenti e custodi chiedono alle famiglie "di sostenere il nostro impegno e di unirvi a noi nella protesta" che si svolgerà sotto l’ufficio scolastico: "una maggiore sicurezza nella scuola assicura una migliore esperienza scolastica per tutti". Invitano il sindaco e le istituzioni "ad essere al nostro fianco, sostenerci fattivamente e intervenire per quanto di loro competenza: la scuola deve essere un’esperienza significativa e all’altezza delle aspettative della comunità".

Manuela Plastina