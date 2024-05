In viaggio con diverse dosi droga, due persone arrestate sull'A1

Firenze, 3 maggio 2024 - Due trentenni residenti nel Bresciano, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati ieri dalla polizia stradale dopo essere stati fermati per un controllo lungo il tratto aretino dell'Autostrada del Sole. Secondo quanto spiegato dalla Questura nel corso di una perquisizione personale e nel veicolo sono stati rinvenuti 80 pasticche di ecstasy, 36 grammi di hashish, 17 grammi di cocaina e 33 involucri di ketamina, il tutto già suddiviso in singole dosi pronte per lo spaccio per un valore di oltre settemila euro.

Sequestrati anche mille euro in banconote di piccolo taglio. I due viaggiavano in direzione quando sono stati sottoposti a controllo da parte deli agenti della polizia stradale di Battifolle che stavano effettuando un pattugliamento. Le indagini proseguono per capire provenienza e destinazione della droga.