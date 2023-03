In via Pistoiese il cantiere si mette in moto

Asfalto fonoassorbente per il risanamento acustico di via Pistoiese, dalla rotonda di San Donnino fino all’Indicatore. Prenderanno il via lunedì 27 marzo, grazie a un finanziamento della Regione Toscana, che ha come obbiettivo il miglioramento della percorribilità di una delle principali arterie dei Comuni di Signa e Campi Bisenzio. L’intervento sarà suddiviso in lotti in modo da garantire la percorribilità di via Pistoiese in direzione Firenze per tutta la durata dei lavori. In senso opposto, ovvero in direzione Pistoia, scatteranno invece alcune deviazioni e modifiche alla viabilità. La prima fase dei lavori coinvolgerà il tratto compreso tra piazza del Popolo e via Pistoiese, altezza civico 145 (via Giuncheta per Campi Bisenzio). Verrà istituito un divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri sulla Pistoiese per la sola corsia di marcia che va dalla rotatoria via Liberto Roti verso via di San Crescipiazza del Popolo a Signa (esclusi veicoli di Autolinee Toscane, mezzi di Alia e scuolabus). Verrà istituito un divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, nel solo tratto di via Pistoiese che va dalla piazza del Popolo fino al numero civico 145, ovvero all’intersezione con via Giuncheta. Inoltre scatterà l’obbligo di svolta a destra per chi esce da via I Maggio e quello di svolta a sinistra per chi proviene da via XIII Martiri, in entrambi i casi con direzione Firenze. Infine l’obbligo di svolta a destra con direzione Firenze o l’obbligo di perseguire a diritto con direzione via della Crescia (Campi Bisenzio) per chi esce da piazza del Popolo.

Le modifiche alla viabilità varieranno nella seconda, terza, quarta e quinta fase dei lavori. Per richieste di informazioni e per segnalazioni legate a problematiche relative alla viabilità e alla segnaletica è possibile contattare il numero 055.8794300 - 301 per parlare con la polizia municipale di Signa; per Campi Bisenzio invece sono disponibili i numeri 055.8959244 - 233 oppure la centrale operativa della polizia municipale allo 055.8959469.

Lisa Ciardi