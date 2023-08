In via Brunelleschi

Hard Rock Cafe International, partner ufficiale della Oracle Red Bull Racing promuove nei suoi cafe presenti in più di 70 Paesi, un ricco programma di intrattenimento e uno speciale menù a tema, per far divertire i suoi ospiti durante le gare del Gran Premio di Formula 1 trasmesse in diretta sugli schermi dei locali. Nei fine settimana del Gran Premio anche gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia trasmettono in streaming le corse proponendo un menù a tema con piatti dai sapori decisi e drink originali da gustare e condividere con la famiglia e gli amici appassionati di F1. Dalle BBQ Ribs, ai leggendari anelli di cipolla, fino alle alette di pollo piccanti o alle tortillas.