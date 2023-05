In un solo comune ipotesi ballottaggio

Dei tre Comuni chiamati il domani e lunedì a rinnovare l’amministrazione, solo uno ha più di 15.000 abitanti: per diventare al primo colpo sindaco di Campi, uno dei 5 candidati deve ottenere il 50%+1 di voti. Nel caso nessuno ci riesca i due più votati andranno al ballottaggio: gli elettori potrebbero dunque essere richiamati alle urne il 28 e 29 maggio. Si vota mettendo una X o sulla sola lista elettorale (e allora il voto va anche al candidato sindaco) o su entrambi. A Campi è anche previsto il voto disgiunto: una X sul candidato sindaco e una sul nome di una lista concorrente. Nessun ballottaggio è previsto per Impruneta e Marradi, avendo meno di 15 mila abitanti: Non è previsto il voto disgiunto.