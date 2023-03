"In troppi in trasferta a Trieste"

"Quanto è costata la trasferta triestina a Olio Capitale? Era necessaria una rappresentanza comunale così sproporzionata?". Lo chiede il consigliere reggellese Oleg Bartolini (FdI) in un’interrogazione sulla recente presenza di una rappresentativa locale alla fiera dell’extravergine: erano presenti tre aziende del territorio, oltre a uno stand dell’amministrazione. Una bella vetrina per l’olio reggellese nonché di promozione della sua rassegna locale dedicata all’oro verde che in questo 2023 compie 50 anni. "Dalle foto pubblicate sui social – sottolinea il rappresentante dell’opposizione - erano presenti alla manifestazione sia il sindaco Piero Giunti che gli assessori all’agricoltura, alle politiche sociali e ai lavori pubblici. C’erano anche il consigliere regionale ed ex sindaco Benucci e altri tre dipendenti comunali". La presenza di alcuni, evidenzia Bartolini, era comprensibile, "ma perché 4 membri della giunta su 6 più tutti gli altri? Non contesto la partecipazione tra i produttori, anzi è positiva per promuovere il nostro territorio, i nostri prodotti e i nostri artigiani". Ma nell’interrogazione chiede "quanto è stato pagato per il viaggio di queste 9 persone".