In tremila a Praga senza biglietto L’appello del sindaco ai tifosi "Dimostriamoci ancora corretti"

"Il questore di Firenze ci ha informato che si parla di circa tremila tifosi viola che partiranno senza biglietto, è un numero piuttosto significativo se consideriamo che sono più delle metà dei tifosi che invece i biglietti lo hanno e che lo stadio di Praga è molto piccolo".

È stato il sindaco Dario Nardella in persona, ieri, a fornire per la prima volta il numero di quanti tifosi della Fiorentina sarebbero intenzionati a raggiungere la capitale ceca, anche senza essere in possesso del ticket d’ingesso alla stadio, in occasione della finale di Conference League contro il West Ham in programma mercoledì sera.

E lo ha fatto dopo giorni in cui, nonostante il tam tam tra i supporter viola, era oggettivamente difficile fare una stima dell’adesione all’appello fatto sulle pagine social della tifoseria organizzata gigliata, quello appunto di presentarsi a Praga, nel giorno della finale, anche senza biglietto per lo stadio. Tremila persone non sono oggettivamente poche. Per fare un esempio che renda l’idea soprattutto agli ’addetti ai lavori’ dello stadio un numero di persone simile potrebbe riempire i due spicchi del ’formaggino’ dello stadio Franchi. Il sindaco si è detto comunque tranquillo. "Di solito i nostri tifosi hanno sempre fatto bella figura, soprattutto se li confrontiamo con altri che sono venuti a Firenze - ha detto il primo cittadino probabilmente facendo riferimento all’atteggiamento turbolento tenuto in centro da alcuni sostenitori del Lech Poznan proprio durante questa edizione della Conferenze -. Non ho quindi motivo per essere preoccupato".

"Ma è chiaro – ha aggiunto poi – che un appello a far vedere che abbiamo una tradizione di tifoseria seria, orgogliosa e corretta, lo faccio volentieri affinché ancora una volta a Praga si possa dimostrare quanto è grande Firenze". Il sindaco ieri ha anche commentato l’annuncio fatto due giorni fa da parte del presidente Rocco Commisso, che uno degli stadi all’interno del ‘Viola Park’ a Bagno a Ripoli, sarà dedicato alla memoria di Davide Astori, storico capitano gigliato scomparso il 4 marzo 2018. "E’ davvero un bel gesto, voglio ringraziarlo per aver pensato a Davide Astori - ha sottolineato Nardella -. Anche noi dovremo fare qualcosa di importante, l’attuale centro sportivo viola è intitolato ad Astori, ma fra un po’ non ci sarà più per tutto il progetto di riqualificazione dell’area e allora, con la famiglia di Davide, studieremo qualcosa di grandioso perché vogliamo che uno spazio molto grande porti il suo ricordo".

In città intanto cresce l’attesa per la finalissima che potrebbe riportare, dopo ben 22 anni, un trofeo a Firenze. Come già annunciato ieri i cancelli dello stadio Franchi si apriranno per tutti quei tifosi intenzionati a seguire la gara sui maxischermi. Da definire ancora il costo deli biglietto (si è parlato comunque di una cifra simbolica) per accedere all’impianto. Di questo, delle modalità di acquisto e della logisitica in generale dell’evento la Fiorentina, il Comune e la prefettura dobvrebbero parlare in queste ore.