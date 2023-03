In trecento per Luca Scout e tanti amici Canzoni, lacrime, silenzi "Un ragazzo come pochi"

di Barbara Berti

"Distratti come siamo dagli impegni che ci siamo imposti Non siamo disposti a rischiare adesso Per non aver troppe pretese Per evitar brutte sorprese…". E’ "Non ancora", del gruppo "Eugenio in Via Di Gioia", la canzone scelta da Luca Faggi, 25 anni, il capo scout che ha perso la vita nell’incendio della casa di via Sassaiola dove abitava con la zia disabile, Francesca Faggi, 51 anni, anche lei deceduta, e alla nonna Cristina Facchini, 83 anni, ricoverata a Careggi in gravi condizioni. Come racconta la canzone non si può sfuggire al destino, quel destino che Luca aveva sognato più volte. Nel sogno ricorrente della canzone, un camion tenta di investire il protagonista che riesce sempre a salvarsi per poi aprire un ombrello e rimanere ucciso da un fulmine. Aveva scelto quel brano per la sua ‘partenza’, la conclusione del cammino educativo nello scoutismo per poi proseguire come capo, cioè educatore adulto. E nella veglia di lunedì sera alla pieve di San Martino, tra le canzoni per Luca c’era anche la sua "Non ancora". E tra un brano musicale e una preghiera, lunghi silenzi interrotti dai pianti e gli abbracci di scuot, parenti e amici. Nella pieve di Sesto si sono ritrovati in 300 per ricordare quel ragazzo buono che si prendeva a cuore l’educazione dei più piccoli – mai una parolaccia, per dare il buon esempio –, giovane senza tanti fronzoli che ai social preferiva la vita vera e l’altruismo.

Decine di lumini e tre foto di Luca all’altare, in chiesa volti tirati, occhi gonfi di lacrime, singhiozzi, lo sconforto dei tanti scout – bambini, giovani e adulti, tutti in uniforme e coi simboli del clan – e il dolore dei genitori, mamma Debora e babbo Filippo, e dei fratelli Matteo e Eni. "Non dovremmo essere qui" dice don Daniele Bani, parroco di San Martino. "Ognuno è libero di vivere questo momento come meglio crede, pregando, ascoltando le canzoni o stando semplicemente in silenzio" aggiunge il pievano che ha sospeso per una settimana le attività degli scout in segno di lutto. Ed è stato proprio a un raduno, un paio di settimane fa a Cavriglia, l’ultima volta che don Daniele ha visto Luca e il fratello Matteo, due capi scout, due ragazzi con una forte inclinazione verso il prossimo. Luca viene ricordato come umile, generoso, serio. Alle volte poteva apparire distaccato dalle emozioni ma non era così. Come tanti giovani aveva avuto qualche momento di difficoltà nello studio, aveva mollato e poi aveva ricominciato. Faceva vari lavori per mantenersi agli studi e contemporaneamente prestava volontariato alla cooperativa sociale "La Fonte" di Cercina lavorando con i ragazzi disabili. La presenza in famiglia della zia disabile, la scelta di abitare da mesi a casa di lei e della nonna, avevano rafforzato il naturale senso di solidarietà di Luca Faggi, giovane esemplare, buono e schietto, cresciuto in una famiglia di convinti credenti.