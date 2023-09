In Toscana, Visite Geriatriche a Sesto solo ad Agosto 2024

di Lisa Ciardi

"Una visita geriatrica? In Mugello subito, a Sesto ad agosto". Questa la risposta che è stata data a Mario Pescatori, 79enne di Campi Bisenzio che aveva ricevuto dal medico di famiglia la richiesta di accertamenti. "Io e mia moglie – spiega – abbiamo recentemente cambiato dottore e il nuovo medico, vista la nostra età, c’ha consigliato di fare una visita geriatrica, prescrivendola con apposita ricetta. Mi sono recato personalmente alla Ausl di Campi Bisenzio e mi hanno detto che saremmo potuti andare, già il giorno dopo, a Borgo San Lorenzo. Ho spiegato che, essendo entrambi anziani, avremmo avuto bisogno di un appuntamento un po’ più vicino, ma mi è stato risposto che per fare la visita a Sesto Fiorentino avremmo dovuto aspettare agosto 2024. Ci è sembrato incredibile e abbiamo rinunciato, fissando la visita privatamente. Possibile che due persone anziane debbano andare da Campi a Borgo per farsi visitare?".

Ma la Asl Toscana Centro ribadisce che il meccanismo è corretto. "A oggi – spiegano - l’offerta correlata alla visita geriatrica risulta congrua per le classi di priorità più alte. Infatti la prima disponibilità per la classe B ’Breve’ a Sesto Fiorentino è per il 10 ottobre 2023".

Mario Pescatori e la moglie però avevano una richiesta in classe D, ovvero non urgente, ma da effettuare entro 30 giorni. Inoltre, come dichiarano ancora dalla Asl: "la visita geriatrica non prevede un ambito di garanzia territoriale specifico. Capiamo l’esigenza del cittadino di effettuare la visita vicino al luogo di domicilioresidenza e per questo occorre rivolgersi all’Urp. In base al ‘Piano aziendale governo liste di attesa’, infatti, i cittadini che necessitano di essere presi in carico per esigenze logistiche possono mettersi in contatto con l’Ufficio relazioni con il pubblico, scrivendo a [email protected] o telefonando allo 055.545454, tasto 1".

Resta però un problema di informazione dei cittadini, che non sempre ricevono (come in questo caso) indicazioni sugli iter da seguire. Come rimane il tema della scarsa disponibilità di medici (causa pensionamenti) e di visite sul territorio della Piana: è vero che, in base alle rassicurazioni della Asl, i casi più urgenti trovano risposta, ma per tutti gli altri resta il disagio.

"In un’ottica di un miglioramento della risposta per le classi di priorità programmabili o più basse (D o P) – dichiarano dalla Asl Toscana Centro – l’Azienda è impegnata nell’implementazione dell’offerta e sta operando per migliorare i tempi di attesa e la capacità di risposta. In particolare, per la zona fiorentina nord ovest di cui fa parte anche Sesto Fiorentino, a seguito di alcuni pensionamenti, sono stati richiesti sostituti per i geriatri andati in pensione e sono in corso bandi per il reclutamento di specialisti ambulatoriali".