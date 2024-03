In Toscana raccolte 10mila firme per la legge sul fine vita

Firenze, 14 marzo 2024 – Sono 10mila le firme raccolte in tutta la Toscana a sostegno della proposta di legge che prevede tempi certi di risposta da parte del servizio sanitario alle richieste di suicidio assistito. Le firme sono state consegnate stamani in Consiglio regionale. "Diecimila persone in Toscana danno l'opportunità alla Regione di approvare delle buone regole per dare tempi certi di risposta a chi, affetto da sofferenza insopportabile, chiede di poter morire senza soffrire- spiega l'attivista radicale Marco Cappato, parlando coi giornalisti- questo è già un diritto che abbiamo strappato con la Corte Costituzionale e con la disobbedienza civile per l'aiuto a dj Fabo, ma questo diritto per essere attuato ha bisogno dell'intervento del servizio sanitario regionale". Quindi, sintetizza Cappato, "chiediamo che entro 20 giorni il servizio sanitario verifichi le condizioni della persona richiedente e decida se può essere aiutata a terminare la propria vita. È un'occasione che si offre alla Toscana, attraverso l'iniziativa popolare, di dare delle risposte alle persone che soffrono. L'augurio è che le consigliere e i consiglieri regionali e il presidente Eugenio Giani vogliano approfittare di questa occasione per non girare la testa dall'altra parte: i cittadini hanno fatto il loro compito ora tocca a loro approvare delle buone regole".