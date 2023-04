In stazione lento ritorno alla normalità Un esercito di bus salva pendolari

FIRENZE

Lento ritorno alla normalità, nelle stazioni, dopo il grande caos di giovedì. Ieri, a Santa Maria Novella, non si sono reigstrate particolari criticità. Tuttavia, i lavori per il completo ritorno a regime dei collegamenti via rotaia non sono ancora ultimati.

Sulla linea regionale Firenze - Prato, riferisce il gruppo Fs, dove da ieri mattina è ripresa la circolazione ferroviaria, proseguiranno ancora oggi i lavori per un completo ripristino dell’infrastruttura e quindi, anche per questo sabato, la programmazione delle corse prevede alcune limitate cancellazioni. I dettagli della programmazione sono visibili dal sito di Trenitalia.com nella sezione Infotraffico.

Per ovviare alle mancanze nei trasporti sono state attivate spole su gomma sulla tratta Firenze-Bologna.

E gli autobus sono stati alleati anche del trasporto locale.

Sull’itinerario Prato-Firenze, sono state 130 corse, per un totale di circa 4000 passeggeri, che hanno ovviato agli inevitabili disservizi causati dalla “crisi“ dello snodo di Castello.

Autolinee Toscane ha messo in campo, per tutta la giornata di giovedì, dai sei agli otto mezzi, per consentire lo spostamento tra le due città. Fino dalle 7.30 del mattino, e a regime dalle 9 alle 20, si spiega in una nota, Autolinee Toscane ha intensificato, in modo immediato e urgente, il servizio della linea Po-Fi che collega Prato a Firenze, riuscendo a rispondere alla forte necessità di spostamento venutosi a creare dopo il blocco nazionale e locale della circolazione ferroviaria a seguito del deragliamento del carro merci alla Stazione di Firenze Castello. Dalla Stazione di Prato, oltre alle 48 corse programmate, quattro all’ora, sono partite ulteriori 18 corse aggiuntive messe a disposizione per l’occasione. Lo stesso numero di corse è partito da Firenze per tornare indietro, per un totale di oltre 130 corse. In totale, tra viaggi di andata e ritorno, sono state circa 4.000 le persone a cui At ha garantito lo spostamento.

In questa occasione, in accordo con Trenitalia e Regione, è stato consentito di viaggiare anche con il biglietto o l’abbonamento del treno.