"In Signa 2 milioni di euro in avanzo: ecco come li spenderemo"

"I conti del Comune sono in ordine: quelli dell’opposizione sono numeri a caso". L’assessore Gabriele Scalini (foto) replica così alle critiche di Uniti per Signa. "Nel bilancio consuntivo quest’anno il Comune di Signa ha realizzato un avanzo di oltre 2 milioni di euro – dice – soldi in più da spendere rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Abbiamo deciso di destinare questa somma alla spesa corrente invece che agli investimenti, in gran parte riservandola a manutenzioni: il cimitero, le scuole, i giardini. Villaggio e teatro sono stati acquistati con l’avanzo degli anni precedenti e non hanno inciso nelle spese di quest’anno. L’unico mutuo di una certa rilevanza è per Villa Alberti, ma sono state svolte accurate analisi prima di contrarlo ed è risultata evidente la sua sostenibilità. Le criticità maggiori in termini di bilancio le abbiamo sulla spesa corrente a causa dell’aumento delle utenze. Oltre alla cifra impegnata abbiamo ancora a disposizione un bel tesoretto che in parte abbiamo destinato all’abbattimento del mutuo della futura caserma dei vigili, in parte ad altro. Attualmente il Comune ha in cassa oltre 400mila euro accantonati per sicurezza e 360mila euro derivanti da un bando, da destinare ad altri investimenti".