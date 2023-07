In scooter senza patente e revisione Verbali per oltre 5mila euro per un 30enne fermato in via del Prete

Guidava lo scooter non revisionato senza patente ma è stato scoperto e denunciato dalla Polizia Municipale che ha fatto scattare anche verbali per oltre 5mila euro. È il risultato di un controllo effettuato giovedì mattina da una pattuglia del Reparto Rifredi in via Del Prete. Gli agenti, a bordo di auto di servizio hanno pizzicato uno scooter di passaggio non in regola con la revisione. Da un ulteriore controllo è emerso anche che il proprietario del veicolo non era in possesso della patente. La pattuglia, ha fermato lo scooter. Il conducente, un 30enne rumeno residente a Firenze, ha riferito di non avere documenti fornendo generalità che però non corrispondevano con l’identità del proprietario del veicolo. Accompagnato in reparto, gli agenti hanno scoperto che aveva a suo carico segnalazioni per uso di stupefacenti e, a richiesta degli operatori, il 30enne ha consegnato loro una dose di hashish compatibile con l’uso personale.