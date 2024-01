In scena "La voce di Dio". Una competizione umana tra ebrei e nazisti

"La voce di Dio" è lo spettacolo della compagnia Giardini dell’Arte in scena al Teatro Reims di Firenze (via Reims, 30) stasera (ore 21) e domani (ore 17). Lo spettacolo, dedicato al Giorno della Memoria, si basa sul testo scritto da Eugenio Nocciolini, mentre gli attori Marcello Sbigoli e Aldo Innocenti sono diretti dal regista Marco Lombardi.La storia: uno è ebreo, l’altro nazista. E’ una sfida fra chi è perfetto, o così si crede, e fra chi è ’lo schifo’, o così è stato etichettato. Una sfida che come posta in palio ha la vita. Divisi dal credo, uniti dal gioco. Non solo una partita a scacchi: in ballo c’è di più, molto di più. Una competizione umana, morale, divina. Un solo vincitore accettabile, una sola sentenza possibile, un solo giudice esistente. E quel giudice è la voce di Dio.