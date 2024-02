In scena la furia del sistema patriarcale

Il trionfo e la rovina dell’Occidente, in una saga familiare contemporanea che denuncia la furia del sistema patriarcale. Andrà in scena per la prima volta in Toscana venerdì 23 febbraio alle 21 al Teatro Cantiere Florida "La Ferocia", adattamento a cura del collettivo premio Hystrio VicoQuartoMazzini dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia vincitore nel 2015 sia del Premio Strega che del Premio Mondello. Vittorio Salvemini – interpretato da Leonardo Capuano – costruttore pugliese arrivato a Bari poco più che trentenne, dagli anni ‘70 ha inanellato una serie di successi che l’hanno messo a capo di un impero di cantieri edili su cui non tramonta mai il sole, da Phuket a Parigi passando per Istanbul. Ma quando il cadavere della figlia Clara viene trovato sulla provinciale che collega Bari a Taranto la sua ascesa sfrenata comincerà a vacillare. La regia è di Michele Altamura e Gabriele Paolocà (in replica sabato 24 febbraio ore 21.00, info www.teatroflorida.it).

A firmare l’adattamento del testo è Linda Dalisi, una delle penne più interessanti del panorama teatrale contemporaneo. Sul palco insieme a Capuano Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Enrico Casale, Gaetano Colella, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti: un cast quasi interamente maschile per raccontare un mondo di uomini in cui le colpe dei padri si riflettono nelle debolezze dei figli. Unica attrice in scena, Francesca Mazza nei panni di una mater familias non meno spietata.