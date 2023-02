In ricordo di Palatucci Questore ed eroe "Salva grazie a lui"

Nel giorno della memoria dello sterminio del popolo ebraico, la Polizia di Stato fiorentina ha ricordato il Questore Reggente di Fiume Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile, Giusto tra le nazioni, dopo aver aiutato numerose persone a sottrarsi al destino riservato loro dalle leggi razziali dell’epoca, morì nel campo di stermini di Dachau proprio il 10 febbraio di 78 anni fa.Alla toccante cerimonia cui ha partecipato la signora Renata Conforti Orvieto intervenuta per portare la sua preziosa testimonianza sulla vicenda: "Se oggi sono qui lo devo a Giovanni Palatucci che non posso che definire come un gentiluomo… un anno prima che io nascessi salvò la vita ai miei genitori, fornendo loro rifugio in una soffitta dove trascorrere la notte e i documenti necessari per sfuggire l’indomani ai nazisti".

La toccante cerimonia svoltasi nel piazzale della Caserma della Polizia di Stato dedicata a Fausto Dionisi in Lungarno della Zecca Vecchia dove una lapide, posta all’ombra di un ulivo, ricorda Giovanni Palatucci. Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha ripercorso, insieme alle Autorità cittadine ed ai rappresentanti della Comunità Ebraica, una tradizione millenaria di questo popolo fortemente segnato nel corso della storia.

Tra le Autorità e gli ospiti che hanno seguito l’iniziativa, presente il prefetto Francesca Ferrandino, il presidente del consiglio comunale fiorentino Luca Milani (in rappresentanza del sindaco), il presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink, il console onorario dello Stato di Israele Marco Carrai, il cappellano provinciale della Polizia di Stato monsignor Luigi Innocenti, il presidente dell’Educandato Statale del Poggio imperiale, Giorgio Fiorenza, e i rappresentanti della locale Sezione dell’Associazione nazionale polizia di Stato.