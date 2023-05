In ricordo di Menicucci arbitro e personaggio

Emozioni, ricordi, storie di calcio con una serata dedicata a Gino Menicucci. A far da cornice all’iniziativa in ricordo dell’ex arbitro fiorentino, organizzata dal Panathlon Club Firenze con la collaborazione del Lions Club Poggio Imperiale e il Lions Club Giotto, è stato il Centro Tecnico di Coverciano. Tante le testimonianze dedicate a Gino Menicucci e ai suoi trascorsi in campo. Spazio anche a curiosità, aneddoti, ricordi legati alla sua famiglia raccontati dal figlio Simone, che è stato premiato da Lions e Panathlon, e da coloro che hanno condiviso tappe di vita con il fischietto fiorentino. In fase di studio un premio annuale per un giovane arbitro. "Gino Menicucci ha dato tanto al calcio e ci teniamo a ricordarlo con una serata - spiega Maurizio Mancianti, presidente Panathlon Firenze - è stato anche il nostro modo di ringraziarlo per quanto lo spessore umano e professionale".

F. Que.