"In ricordo di Gianni Somigli: Incisa celebra la "Piazza di Libri"

Incisa ricorda con un evento pubblico Gianni Somigli, il tatuatore di professione, scrittore, giornalista, viaggiatore, artista e soprattutto valdarnese doc. Se n’è andato all’improvviso, nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, nella sua casa a Monte San Savino, dove viveva con la sua amata Claudia, ma sempre legato alla sua Incisa, dove è nato, cresciuto e dove ha giocato a calcio. Il "tatuastorie" (come veniva definito) sarà ricordato oggi alla nuova biblioteca Rovai di Incisa durante la "Piazza di libri": dalle 16 saranno premiati i lettori più appassionati, cioè coloro che in quest’anno hanno preso in prestito e letto più libri. Un riconoscimento andrà anche agli studenti che più assiduamente frequentano le sale di lettura per consultare dei volumi o studiare, nonché ai nuovi iscritti. Sarà anche consegnato un attestato di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale a Luciano Panci, un cittadino che ha fatto una cospicua donazione di film alla biblioteca: circa 2000 dvd entrati nel patrimonio multimediale a disposizione dei tanti iscritti. A seguire, la scrittrice viareggina Elena Panzera presenterà il suo libro d’esordio "I salmoni aspettano agosto" , un viaggio a ritroso nel tempo e negli affetti per fratello e sorella sullo sfondo della strage ferroviaria di Viareggio.

Ma tutto questo sarà anticipato dal ricordo di Gianni Somigli: prima della premiazione, infatti, verrà letto il suo racconto "Il gioco del giorno", pubblicato nel 2022 sull’antologia "Condividere il futuro: racconti da un altro domani" nell’ambito del concorso letterario Petrarca Fiv, promosso ogni anno dal Comune. Gianni ne vinse la terza edizione nella sezione degli scrittori locali. Domattina in programma il laboratorio di circo per bambini tra i 6 e i 10 anni. Alle 17 proiezione del film "La casa dei libri" della spagnola Isabel Coixet.