In ricordo di Don Milani: ecco tutti gli appuntamenti per il centenario

Calenzano ha rappresentato una delle tappe fondamentali per il percorso di Don Milani che, a San Donato, è stato cappellano dal 1947 al 1954 creando qui la sua prima Scuola popolare e ponendo le basi per "Esperienze pastorali". Nel centenario della morte del sacerdote il Comune ha voluto celebrare la ricorrenza con una serie di iniziative in collaborazione con il "Gruppo Don Milani Calenzano". "Nel calendario predisposto, per ora fino a luglio – sottolinea il sindaco Riccardo Prestini – abbiamo voluto porre l’accento su alcuni temi in particolare: la dimensione religiosa ma anche la Costituzione come punto di riferimento per don Milani e la formazione scolastica come elemento di emancipazione e crescita degli ultimi. Temi alti e più che mai attuali". Il calendario – come sottolineato dall’assessore alla Cultura Irene Padovani – "coinvolgerà i principali luoghi di Calenzano, dalla biblioteca CiviCa al Teatro Manzoni, dal Design Campus alle scuole che saranno coinvolte". Il via, domani alle 17,30 in biblioteca, sarà con "Raccontando Alice Weiss mamma di Don Lorenzo Milani", presentazione della biografia "Storie di Madri" di Stefania Di Pasquale. L’evento clou, il 29 maggio alle 21 nell’Aula Magna del Design Campus, sarà il convegno "Per una scuola dell’inclusione secondo la Costituzione" cui prenderà parte fra i relatori il giurista ed ex magistrato Gherardo Colombo. Il calendario proseguirà con presentazioni di libri, lo spettacolo "I care. Lettera a una professoressa" dei Chille de La Balanza il 13 giugno e, il 26 giugno, con l’inaugurazione nella piazza di San Donato dell’itinerario "I Luoghi di don Milani a Calenzano". A San Donato arriverà lo spettacolo idel 4 luglio di e con Lorenzo Degl’Innocenti "Eppure io non splendo di santità". Il 12 luglio alle 18,30 a CiviCa le riflessioni su "Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana" di Michele Gesualdi con Sandra Gesualdi.