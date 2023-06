In Ricordo delle Vittime dell'Eccidio di Sant'Andrea, Festa di Musica Partenopea all'Arena Garibaldi

"Pian d’Albero e Sant’Andrea ancora ci parlano in maniera chiara e netta": il sindaco Giulia Mugnai ha ricordato così l’anniversario numero 79 dall’eccidio laddove cercarono rifugio i partigiani della Brigata Sinigaglia, ma trovarono la morte insieme a numerosi civili, tra cui il 14 enne Aronne Cavicchi. Nell’area monumentale di Sant’Andrea in Campiglia sono state deposte corone in ricordo delle vittime, del reggimento scozzese "Black Watch" che partecipò alla battaglia a Monte Scalari e di Giuseppina Cavicchi, l’ultima sopravvissuta, scomparsa lo scorso anno.

Canzoni napoletane

all’Arena Garibaldi

Stasera l’Arena del Teatro Garibaldi in piazza Serristori diventa una piazza napoletana con una festa di musica partenopea dal ‘700 a oggi. La voce di Maria Marone, le chitarre di Giuseppe Copia, il mandoloncello di Mauro Squillante, i flauti di Fabio Soriano, il basso acustico di Valerio Mola e le percussioni di Raffaele Filaci faranno respirare l’aria di Napoli. Giovedì sempre nell’area "Don Giovanni" con artisti della Greve Opera Academy e dell’Orchestra da camera di Greve in Chianti.