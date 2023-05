"In Regione non passa un giorno senza occuparci dell’ex Gkn"

"Se c’è un’istituzione che si è occupata e si sta occupando della vertenza Gkn è la Regione". Valerio Fabiani, consigliere speciale per il lavoro e le crisi industriali del governatore Giani, replica così alle accuse di Fratelli d’Italia sul modello toscano della gestione delle crisi aziendali. "In Toscana esiste una struttura della Regione appositamente congegnata per prendere in carico le crisi aziendali che ha esteso l’attività verso un’azione di prevenzione delle crisi e di supporto di processi di reindustrializzazione sul territorio" prosegue Fabiani. "Qui si sono consolidate scelte e attività che, com’è noto, vanno al di là di quelle che sarebbero le strette competenze dell’ente regione – spiega ancora Fabiani -. E comunque essere definito ‘anomalo’ perché mi occupo della difesa dei lavoratori (cito testualmente) mi ha un po’ sorpreso ma mi inorgoglisce anche, diciamo che sono orgogliosamente anomalo". Il consigliere speciale, poi, rimanda al mittente le ‘accuse’ di dare mera solidarietà ai lavoratori. "Vogliamo scherzare? Tutti coloro che abbiano anche solo distrattamente osservato questa vicenda sanno benissimo che se c’è un’istituzione che si è occupata di quella vertenza è proprio la Regione" dice. E spiega: "Non passa giorno che io e gli uffici che lavorano con me non ci occupiamo di Qf, dalle continue interlocuzioni con le imprese che si sono affacciate nell’ambito dello scouting che ho scelto di mettere in campo, andando appunto al di là di quelle che sarebbero le nostre competenze, per provare a smuovere qualcosa, al lavoro per agganciare ammortizzatori sociali svolto anche confrontandoci con il Governo. Per non dire del dialogo costante con sindacati, Rsu e proprietà". B. B.