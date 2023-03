In piazza per il clima I trecento di Firenze del Fridays for Future

di Linda Coscetti

Sono scesi in piazza i giovani fiorentini, ma questa volta non per manifestare il loro dissenso politico verso le vicende che hanno colpito il liceo Michelangiolo, per cui è prevista oggi una manifestazione. I 300 manifestanti di ieri mattina, hanno protestato a gran voce, sulle orme dell’ambientalista Greta Thumberg, per la giustizia climatica, la prevenzione del riscaldamento globale e il cambiamento climatico.

Sono partiti alle 9 da Santa Maria Novella, attraversando varie zone del centro storico fiorentino, tra cui Borgo Ognissanti, Ponte Santa Trinita e Ponte Vecchio, costeggiando il lungarno per poi concludere in Piazza Santa Croce, alle 11 circa, dove si sono fermati per approfondire molteplici aspetti della crisi climatica e i modi per affrontarla. "Ci sarà una piazza di informazione, di consapevolezza e di discussione", avevano annunciato sui social.

Durante la marcia sono stati tanti gli striscioni e i cori intonati, come lo slogan che ha aperto il corteo: "La nostra rabbia è energia rinnovabile". Il FridasForFuture, nato dalla allora 15enne Greta, è un movimento che si occupa di tenere alta l’attenzione sul tema del cambiamento climatico in modo da trasformarlo in un priorità anche per i Governi di tutto il mondo.

Sono state tante le indicazioni che sui canali social FFF (sigla del FridaysForFuture) ha lasciato per i partecipanti, sottolineando che le proteste sono pacifiche e che è esclusa ogni forma di violenza o inneggiamento ad essa. C’è anche un altro tema che sta a cuore agli ambientalisti: il rigassificatore di Piombino, infrastruttura di energia, prevista in costruzione dentro al porto dell’omonima città.

Un ulteriore argomento caldo è la plastica che "soffoca il mondo e rimane un’emergenza globale che continua a procedere indisturbata e non governata". Ogni venerdì c’è un nuovo sciopero per il clima che coinvolge studenti e persone di ogni età.